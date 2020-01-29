Барселона нацелилась на Душана Тадича

«Барселоне» не удалось купить у «Валенсии» форварда Родриго. Теперь, как отмечает итальянская пресса, каталонцы переключились на нападающего «Аякса» Душана Тадича.

31-летний серб готов присоединиться к каталонскому клубу, однако, как отмечают голландские СМИ, «Аякс» не даст лидеру команды покинуть клуб в середине сезона.

В этом сезоне Тадич провел 20 матче в чемпионате Нидерландов, забил 8 мячей и отдал 14 голевых передач.