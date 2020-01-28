Барселона и Валенсия проведут переговоры по Родриго

«Барселона» вскоре собирается усилить свой состав форвардом «Валенсии» Родриго.
Ожидается, что клубы в ближайшее время оформят трансфер. За 28-летнего футболиста каталонцам нужно будет заплатить около 60 млн евро.
«Барселона» планирует включить в сделку своего защитника Муссу Ваге и нападающего Абеля Руиса.
В этом сезоне Родриго провел 29 матчей за «Валенсию», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может купить Пьера-Эмерика Обамеянга.
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Источник — Fichajes.com
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