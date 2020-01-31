Мирандес – Севилья – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» сенсационно уступила клубу Сегунды «Мирандесу» со счетом 1:3 и завершила турнирный путь.
Лучшие моменты матча Мирандес - Севилья
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Нолито (Севилья).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Рей (Мирандес).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус (Мирандес).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус (Мирандес).
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Источник — Sport.ua
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