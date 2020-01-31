Севилья вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу Сегунды

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» сенсационно уступила клубу Сегунды «Мирандесу» со счетом 1:3 и завершила турнирный путь.
«Мирандес» добыл путевку в четвертьфинал благодаря дублю Барросо Родригеса и голу Альваро Рея. За «Севилью» гол престижа в конце встречи забил Нолито с пенальти.
Кубок Испании, 1/8 финала
«Мирандес» – «Севилья» – 3:1
Голы: 1:0 – 7 Барросо Родригес, 2:0 – 30 Барросо Родригес, 3:0 – 85 Рей, 3:1 – 90 Нолито.
Напомним, ранее «Барселона» уверенно вышла в 1/4 финала Кубка Испании, забив 5 голов «Леганесу».
Источник — Sport.ua
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