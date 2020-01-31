Кике СЕТЬЕН: «С Барселоной работать проще, чем я думал»

Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал разгромную победу над «Леганесом» (5:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«С «Барселоной» работать проще, чем я думал. Много того, что мы обсуждали, уже сделано. Есть, конечно, вещи, которые можно улучшить, но я доволен тем, как игроки все сходу понимают. У нас нормальный рабочий процесс, и плоды этой работы мы видим на поле», - сказал Сетьен.