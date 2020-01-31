ОПАНАСЕНКО: «Хочу закрепиться в основе и получать игровую практику»

29-летний защитник – о переходе в «Ворсклу»

  • 31.01.2020 03:20
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ОПАНАСЕНКО: «Хочу закрепиться в основе и получать игровую практику»
© ФК Ворскла. Евгений Опанасенко

Новоиспеченный защитник «Ворсклы» Евгений Опанасенко прокомментировал подписание контракта с полтавским клубом.

«Очень доволен, что подписал контракт. Потому что последний год было мало игровой практики. Для меня очень важно играть и получать игровую практику. Также я возвращаюсь в Украину, что не может не радовать.

Что касается коллектива, я многих ребят знаю, со многими знаком, и атмосфера в команде пока прекрасная. В турецком «Коньяспоре» сказали, что не рассчитывают на меня, и было принято решение разорвать контракт.

«Ворскла» сейчас находится внизу турнирной таблицы, но есть еще второй круг, поэтому я уверен, что мы наберем турнирные очки и займем то место, на котором должны находиться.

Цель? Естественно, закрепиться в основном составе и получать игровую практику. Команде желаю как можно больше побед, хорошего настроения, всегда ходить с высоко поднятой головой и показывать зрелищную игру. Для себя - забить 5-6 голов до конца чемпионата. Это будет шикарно», - сказал Опанасенко.

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Источник — ФК Ворскла

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