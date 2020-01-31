Где смотреть онлайн матч чемпионата Германии Герта – Шальке

В пятницу, 31-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Германии, в котором берлинская «Герта» будет принимать гельзенкирхенский «Шальке».
Матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Герта» — «Шальке». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии.
В прямом эфире поединок «Герта» — «Шальке» покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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