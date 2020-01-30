Манор СОЛОМОН: «Третий раз получаю одну и ту же травму»

Атакующий хавбек «Шахтера» в ближайшее время не поможет своей команде из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.
Это повреждение не первый раз беспокоит игрока.
«Третий раз одна и та же травма. Такое было в чемпионате, потом после матча с «Аталантой» и теперь снова. Нужно решить эту проблему и избавиться от повреждения».
«Пропущу около двух месяцев», - рассказал Соломон.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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