Кавани может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед или Челси

32-летний уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани вряд ли покинет французский клуб этой зимой.

ПСЖ решил оставить Кавани вплоть до завершения срока действия его контракта, который рассчитан до будущего июня. Английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовятся побороться за футболиста летом. В свой следующий клуб Эдинсон перейдет на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.