Виктор КОВАЛЕНКО: «В каждом матче сложно. Все немного устали»

23-летний украинский полузащитник «шахтера» Виктор Коваленко подвел итоги победы над «Словацко» (1:0) в товарищеском матче. Коваленко стал автором единственного гола в поединке.

– Как игралось?

– Утро, чуть-чуть тяжело, но в целом нормально.

– Насколько раннее начало матчей вчера и сегодня сказывается на динамике игры?

– Честно говоря, не знаю. Может, из-за того, что вышло солнце и стало немного жарко, с самого начала не очень были готовы функционально.

– «Шахтер» провел четыре спарринга на первом сборе. С кем было тяжелее всего?

– В каждом матче сложно. Последний выиграли и в хорошем настроении отдохнем.

– Команда устала? Уже ждете двухдневного перерыва?

– Думаю, все немного устали. Отдохнем и продолжим работать, готовиться к поединкам с «Бенфикой».

– Как оценишь свою форму? На сколько процентов готов?

– Это решать тренерам. Они подскажут, в чем добавить.