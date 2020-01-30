Виктор КОВАЛЕНКО: «В каждом матче сложно. Все немного устали»

Хавбек «горняков» поделился впечатлениями о победе над «Словацко» в контрольном поединке (1:0)

  • 30.01.2020 18:10
  • 558 просмотров
  • 3 комментария
Виктор КОВАЛЕНКО: «В каждом матче сложно. Все немного устали»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко и Сергей Болбат

23-летний украинский полузащитник «шахтера» Виктор Коваленко подвел итоги победы над «Словацко» (1:0) в товарищеском матче. Коваленко стал автором единственного гола в поединке.

– Как игралось?
– Утро, чуть-чуть тяжело, но в целом нормально.

– Насколько раннее начало матчей вчера и сегодня сказывается на динамике игры?
– Честно говоря, не знаю. Может, из-за того, что вышло солнце и стало немного жарко, с самого начала не очень были готовы функционально.

– «Шахтер» провел четыре спарринга на первом сборе. С кем было тяжелее всего?
– В каждом матче сложно. Последний выиграли и в хорошем настроении отдохнем.

– Команда устала? Уже ждете двухдневного перерыва?
– Думаю, все немного устали. Отдохнем и продолжим работать, готовиться к поединкам с «Бенфикой».

– Как оценишь свою форму? На сколько процентов готов?
– Это решать тренерам. Они подскажут, в чем добавить.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 19:13
    0
    если бы ещё не травмировались от каждого чиха соперника.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 19:06
    0
    УАФ– М а ф і я!, 30.01.2020 18:20
    "Все немного устали" Послушали бы вас футболисты из Англии или Германии, которые играют по два матча в неделю без перерыва на каникулы и никто не жалуется на усталость. Вот поэтому наши футболисты не могут нормально играть в АПЛ или Бундеслиге
    не неси чушь, Фернандиньо играет, Виллиан играет. наши не играют потому что ничего особо не могут, Ярмоленко только бить в девятку, Коноплянка только бегать по бровке и делать полфинта.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 30.01.2020 18:20
    0
    "Все немного устали" Послушали бы вас футболисты из Англии или Германии, которые играют по два матча в неделю без перерыва на каникулы и никто не жалуется на усталость. Вот поэтому наши футболисты не могут нормально играть в АПЛ или Бундеслиге
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 19:13
    0
    если бы ещё не травмировались от каждого чиха соперника.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 19:06
    0
    УАФ– М а ф і я!, 30.01.2020 18:20
    "Все немного устали" Послушали бы вас футболисты из Англии или Германии, которые играют по два матча в неделю без перерыва на каникулы и никто не жалуется на усталость. Вот поэтому наши футболисты не могут нормально играть в АПЛ или Бундеслиге
    не неси чушь, Фернандиньо играет, Виллиан играет. наши не играют потому что ничего особо не могут, Ярмоленко только бить в девятку, Коноплянка только бегать по бровке и делать полфинта.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 30.01.2020 18:20
    0
    "Все немного устали" Послушали бы вас футболисты из Англии или Германии, которые играют по два матча в неделю без перерыва на каникулы и никто не жалуется на усталость. Вот поэтому наши футболисты не могут нормально играть в АПЛ или Бундеслиге
    Ссылка
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