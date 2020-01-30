Черноморец — Балканы — 1:1. Видео голов и обзор матча

Одесская команда сыграла вничью в товарищеском поединке

  • 30.01.2020 17:50
  • 656 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец — Балканы — 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. «Моряки» сыграли вничью с «Балканами» (1:1). Ранее сообщалось, что за «Черноморец» сыграли десять футболистов, находящихся в клубе на просмотре.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Черноморец» — «Балканы» Заря — 1:1
Голы: Велев, 45+1 — Штогрин, 66, автогол

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 30.01.2020 18:07
    0
    Молодцы! На фига бабки палить на Турцию
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 30.01.2020 18:07
    0
    Молодцы! На фига бабки палить на Турцию
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности