Черноморец — Балканы — 1:1. Видео голов и обзор матча

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. «Моряки» сыграли вничью с «Балканами» (1:1). Ранее сообщалось, что за «Черноморец» сыграли десять футболистов, находящихся в клубе на просмотре.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Балканы» Заря — 1:1
Голы: Велев, 45+1 — Штогрин, 66, автогол
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.