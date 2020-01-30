На просмотре в Черноморце 10 игроков

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. «Моряки» сыграли вничью с «Балканами» (1:1) в товарищеском матче.

Стоит отметить, что комплектация «Черноморца» будет продолжаться — на просмотре в одесском клубе находятся сразу десять футболистов.

«Черноморец» — «Балканы» Заря — 1:1

Голы: Велев, 45+1 — Штогрин, 66, автогол

«Черноморец»: Паламарчук, Велев, В. С. Клименко, Долгов, Норенков, Зубейко, В. А. Клименко, Ратушняк, Попов, Лиховидько, Штогрин, Брагару и 10 футболистов на просмотре.

«Балканы»: 1-й тайм — Лободров, Платунов, Н. Златов (капитан), Юречко, Ильницкий, К. Пархоменко, Гаврилюк, четыре игрока на просмотре; 2-й тайм — Зеленский, Серденюк, В. Златов, Пенов, Паламар, Тропанец, А. Чернышев, Болокан, три игрока на просмотре.