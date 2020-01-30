Александр БАБИЧ: «Будет минимум два новых игрока, украинцы»

Наставник «Мариуполя» - о комплектации команды

  • 30.01.2020 15:52
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Александр БАБИЧ: «Будет минимум два новых игрока, украинцы»
© ФК Мариуполь

Вчера «Мариуполь» вернулся с первого тренировочного сбора в Турции. Наставник команды Александр Бабич поделился впечатлениями от сбора и рассказал о комплектации состава команды:

«Длительные сборы психологически тяжелее переносить, чем если побудешь даже 2 дня дома между этапами. Физическое состояние можно восстановить, а вот психологическое сильно страдает, когда ты находишься на сборах 24 дня. 

2-3 дня между сборами хватает, чтобы футболисты могли отдохнуть, восстановиться, набраться эмоций на следующий сбор. На этом сборе была группа молодых игроков. Работали с нами, мы хотели посмотреть, как они выдерживают нашу нагрузку, требования. 

На втором сборе будет минимум два новых игрока, которые должны усилить нас. Может, кто-то будет из наших старых новичков, может, еще кто-то подъедет. Конкретику пока сказать не могу, руководство над этим работает. 

Речь идет об украинцах. Понимаем, что времени на адаптацию нужно намного больше. Результат с нас будут спрашивать сейчас, а не через год».

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Источник — ТК Футбол

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