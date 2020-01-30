ВИДЕО. Клопп завел болельщиков Ливерпуля

«Ливерпуль» в рамках доигровки 18-го тура АПЛ играл против «Вест Хэма» и добыл победу 2:0. «Ливерпуль» добыл 23 победу, набрал 70 очков и оторвался от «Манчестер Сити» на 19 пунктов.
Клопп отпраздновал победу вместе с фанатами.
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Источник — Sport.ua
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