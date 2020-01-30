ВИДЕО. Клопп завел болельщиков Ливерпуля

Наставник мерсисайдцев после победы отправился к фанатам

  • 30.01.2020 14:55
  • 1649 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Клопп завел болельщиков Ливерпуля
© twitter

«Ливерпуль» в рамках доигровки 18-го тура АПЛ играл против «Вест Хэма» и добыл победу 2:0.  «Ливерпуль» добыл 23 победу, набрал 70 очков и оторвался от «Манчестер Сити» на 19 пунктов.

Клопп отпраздновал победу вместе с фанатами.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maradona
      Maradona, 30.01.2020 15:42
    +1
    Клоппі красень, спору 0!
    Ссылка
    Lua-Lua
      Lua-Lua, 30.01.2020 14:58
    +1
    Вот это Тренер! Красава!
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 30.01.2020 15:42
    +1
    Клоппі красень, спору 0!
    Ссылка
    Lua-Lua
      Lua-Lua, 30.01.2020 14:58
    +1
    Вот это Тренер! Красава!
    Ссылка
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