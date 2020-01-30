ВИДЕО. Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть дерби на трибунах

Легенда Ромы Даниэле Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть римское дерби с Лацио на фанатской трибуне.
«Рома» и «Лацио» не смогли определить победителя в матче 21-го тура Серии А. Римское дерби завершилось со счетом 1:1.
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Источник — Sport.ua
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