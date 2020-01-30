Карпаты могут подписать Силаса

«Карпаты» могут усилить свою среднюю линию за счет приглашения Силаса Да Силвы, который выступал на правах аренды в «Ирони».
Контракт игрока принадлежит луганской «Заре». Детали потенциального трансфера пока неизвестны.
Как сообщает фан-сайт «Зари», переговоры между львовским и луганским клубами продолжаются. Агент игрока Вадим Шаблий, уже имел разговор с Романом Санжаром, который желает видеть бразильца в своей команде.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» просматривают Владимира Аржанова.
Источник — Фан-сайт луганской Зари
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