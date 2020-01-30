Карпаты могут подписать Силаса

Львовский клуб хочет усилиться игроком «Зари»

  • 30.01.2020 13:28
  • 1795 просмотров
  • 2 комментария
Карпаты могут подписать Силаса
© zarya-lugansk.com

«Карпаты» могут усилить свою среднюю линию за счет приглашения Силаса Да Силвы, который выступал на правах аренды в «Ирони».

Контракт игрока принадлежит луганской «Заре». Детали потенциального трансфера пока неизвестны.

Как сообщает фан-сайт «Зари», переговоры между львовским и луганским клубами продолжаются. Агент игрока Вадим Шаблий, уже имел разговор с Романом Санжаром, который желает видеть бразильца в своей команде. 

Ранее сообщалось, что «Карпаты» просматривают Владимира Аржанова.

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Источник — Фан-сайт луганской Зари

(5 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 30.01.2020 13:49
    +1
    не совсем понятно-как так-из клуба массово уходят игроки из-за не выплат зарплат и клуб без спонсоров и руководства набирает новых.... боюсь УЕФА не оценит такие фортели-финансовый фейерплей
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.01.2020 13:43
    +1
    Сілас хоче до літа пограти безплатно ?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 30.01.2020 13:49
    +1
    не совсем понятно-как так-из клуба массово уходят игроки из-за не выплат зарплат и клуб без спонсоров и руководства набирает новых.... боюсь УЕФА не оценит такие фортели-финансовый фейерплей
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.01.2020 13:43
    +1
    Сілас хоче до літа пограти безплатно ?
    Ссылка
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