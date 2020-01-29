Карпаты просматривают опытного украинского полузащитника

Опытный украинский полузащитник Владимир Аржанов может перейти в «Карпаты», одного из аутсайдеров УПЛ.
Хавбек находится на просмотре в львовском клубе, который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.
Последним клубом 34-летнего футболиста был одесский «Черноморец». В этом сезоне Первой лиги он провел 18 матчей и забил 4 гола.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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