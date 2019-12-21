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Аржанов ушел из Черноморца

Контракт с форвардом расторгнут по обоюдному согласию

  • 21.12.2019 13:35
  • 757 просмотров
  • 1 комментарий
Аржанов ушел из Черноморца
© ФК Черноморец. Владимир Аржанов

«Черноморец» объявил о том, что форвард Владимир Аржанов покинул клуб. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Аржанов ранее уже выступал за «Черноморец» в 2014-2015 годах, и вернулся в клуб в сезоне 2018/2019.

В нынешнем сезоне Аржанов провел за «Черноморец» 18 матчей в Первой лиге, в которых забил 4 гола.

Ранее «Черноморец» покинули Виталий Гошкодеря и Владимир Танчик.

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Источник — ФК Черноморец

(2 голоса)

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Комментарии
    markten1984
      markten1984, 21.12.2019 14:38
    +1
    Сколько уже ушло там хоть футболисты остались
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 21.12.2019 14:38
    +1
    Сколько уже ушло там хоть футболисты остались
    Ссылка
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