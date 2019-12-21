Аржанов ушел из Черноморца

«Черноморец» объявил о том, что форвард Владимир Аржанов покинул клуб. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Аржанов ранее уже выступал за «Черноморец» в 2014-2015 годах, и вернулся в клуб в сезоне 2018/2019.

В нынешнем сезоне Аржанов провел за «Черноморец» 18 матчей в Первой лиге, в которых забил 4 гола.

Ранее «Черноморец» покинули Виталий Гошкодеря и Владимир Танчик.