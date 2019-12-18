Черноморец расстался с двумя футболистами

Одесский «Черноморец» разорвал контракты с двумя футболистами — 31-летним украинским полузащитником Виталием Гошкодерей и 28-летним украинским полузащитником Владимиром Танчиком.
Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Гошкодеря защищал цвета «Черноморца» с февраля текущего года. Танчик выступал за «Черноморец» с минувшего января.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» покинули Сергей Воронин и Константин Ярошенко.
Источник — ФК Черноморец
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