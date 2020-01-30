Марсело провел 500 матчей за Реал

31-летний Марсело принял участие в матче 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Реал» обыграл «Сарагосу» (4:0).
Эта играла стала юбилейной для бразильца. Марлос провел 500-й матч за «Реал».
Марсело стал лишь вторым легионером в истории клуба, кому удалось достичь такой отметки.
Первым является Роберто Карлос, который сыграл 527 матчей в футболке мадридского клуба.
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Источник — Opta
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