Кубок Испании. Реал Мадрид и Реал Сосьедад идут дальше

Состоялись несколько матчей 1/8 финала Кубка Испании. «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад» с видимым преимуществом в счете переиграли «Сарагосу» и «Осасуну» соответственно.

Еще в одном матче «Гранада» – «Бадахос» основное время закончилось вничью 2:2, результат будет известен чуть позже.

Ранее в четвертьфинал также вышли «Валенсия», «Атлетик» и «Вильярреал». Остальные участники будут определены завтра.

Кубок Испании. 1/8 финала



«Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 3:1

Голы: 1:0 – 33 Исак, 1:1 – 36 Кардона, 2:1 – 61 Эдегор, 3:1 – 69 Исак.



«Сарагоса» – «Реал Мадрид» – 0:4

Голы: 0:1 – 6 Варан, 0:2 – 32 Васкес, 0:3 – 72 Винисиус Жуниор, 0:4 – 79 Бензема.

