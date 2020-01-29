Атлетик по пенальти обыграл Тенерифе и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

28 января состоялся 1 матч 1/8 финала Кубка Испании. «Атлетик» по пенальти обыграл «Тенерифе» и вышел в 1/4 финала.
Кубок Испании по футболу
1/8 финала
«Тенерифе» – «Атлетик» – 3:3 (пен. – 2:4)
Голы: Хоселу, 8, пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 17 (1:1). Хоселу, 21 (2:1). Иньяки Уильямс, 54 (2:2). Гомес, 105, пенальти (3:2). Берчиче, 118 (3:3).
«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 106), Альварес, Нуньес (Эскьета, 4), Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 83), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 96).
Предупреждения: Иньяки Уильямс, 7. Дани Гарсия, 38. Карлос Руис, 41. Рауль Гарсия, 77. Берчиче, 92. Иньиго Мартинес, 99.
Удаления: Эррерин (Атлетик), 2. Карлос Руис (Тенерифе), 94.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
Санта-Крус-де-Тенерифе. Стадион «Элиодоре Родригес Лопес».
Источник — Sport.ua
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