Артета заблокировал трансфер защитника ПСЖ в Арсенал

Французский защитник Лейвин Курзава не перейдет в «Арсенал».
Как сообщает Paris United, тренер лондонского клуба Микель Артета заблокировал этот переход. Издание отмечает, что Артета собирается использовать тех футболистов, которые уже есть у него в составе.
В этом сезоне Курзава провел 14 матчей за ПСЖ.
Ранее «Арсенал» подписал защитника «Фламенго» Пабло Мари.
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Источник — Paris United
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