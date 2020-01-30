Артета заблокировал трансфер защитника ПСЖ в Арсенал

Французский защитник Лейвин Курзава не перейдет в «Арсенал».

Как сообщает Paris United, тренер лондонского клуба Микель Артета заблокировал этот переход. Издание отмечает, что Артета собирается использовать тех футболистов, которые уже есть у него в составе.

В этом сезоне Курзава провел 14 матчей за ПСЖ.

Ранее «Арсенал» подписал защитника «Фламенго» Пабло Мари.