Кике СЕТЬЕН: «Работать с Барселоной проще, чем я думал»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился впечатлениями от работы с командой.

«Сложно ли работать с «Барселоной»? Нет, даже проще, чем я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже сделаны.

Очевидно, что есть вещи, которые необходимо улучшить, но я рад тому, что игроки способны мгновенно понимать, что от них требуется.

Идёт нормальный рабочий процесс, плоды которого будут видны на футбольном поле», - сказал Сетьен.

Напомним, что 25 января «Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, уступив «Валенсии» (0:2).