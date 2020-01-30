Владимир ШАРАН: «Гуцуляка в последний момент перехватила Десна»

Главный тренер «Александрии» – о поиске нападающего

  • 30.01.2020 10:32
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Владимир ШАРАН: «Гуцуляка в последний момент перехватила Десна»
© ФК Александрия

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о поиске нападающего во время зимнего трансферного окна.

– Результативная игра молодого Устименко стала для вас откровением?
– Я рад, что он забил четыре мяча. Чувство гола у него имеется, потенциал неплохой, но в общем по игре к нему сейчас есть очень много претензий.

– То есть поиск нападающего не прекращается?
– Да. Хотя в успех этого дела мне уже верится с трудом. Мы, кстати, впереди хотели попробовать Гуцуляка, с которым уже договорились, но его в последний момент перехватила «Десна». Мы уже увидели множество легионеров, но все они не лучше наших ребят. Тем более что иностранцы хотят подписывать контракт сразу, без просмотра. А нашей команде в первую очередь нужно знать человеческие качества новичка. Еще есть немного времени, посмотрим, как все сложится. По крайней мере, наш президент готов предложить сильному нападающему надлежащие условия для плодотворной работы.

Напомним, зимнее трансферное окно в Украине закроется 28 февраля.

Ранее стали известны соперники «Александрии» на втором сборе.

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Источник — zbirna.com

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