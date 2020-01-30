Стал известен стартовый состав Шахтера на матч со Словацко

В четверг, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле комплекса «Regnum Sports Center», начало в 9:00.
Стартовый состав «Шахтера» выглядит так:
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Словацко».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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