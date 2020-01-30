Ливерпуль впервые в истории обыграл всех соперников в чемпионате за сезон

«Ливерпуль» в текущем сезоне как минимум по одному разу обыграл каждую команду в чемпионате Англии.

Последним соперником, который мог помешать этому достижению, был «Вест Хэм», уступивший «красным» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ со счетом 2:0.

Для «Ливерпуля» – это историческое достижения в рамках элитного дивизиона Англии, ранее команда за 127 лет существования ни разу не демонстрировала ничего подобного.

В истории АПЛ уже были подобные случаи: «Челси» (сезон 2005/06), «Манчестер Юнайтед» (2010/11 и 2017/18) и «Манчестер Сити» (2017/18 и 2018/19).