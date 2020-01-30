Роджер Федерер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится первый полуфинальный матч у мужчин.
Путевку в финал разыграют второй и третий номера посева Новак Джокович и Роджер Федерер.
Встреча начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 49 раз, серб ведет со счетом 26-23. В полуфиналах Australian Open Новак выиграл все три матча против Роджера.
Победитель встречи сразится в финале против Доминика Тима (Австрия) или Александра Зверева (Германия).
Источник — Sport.ua
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