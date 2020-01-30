В четверг, 30-го января, донецкий «Шахтер» проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «горняков» станет чешский клуб «Словацко».

Стартовый свисток матча прозвучит в 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

«Словацко» в сезоне 2018/2019 завершил два круга в нижней части таблицы (12-е место), а по итогам второго этапа чемпионата Чехии поднялся на строку выше. В 35 матчах команда забила 43 мяча и пропустила 47. Намного лучше дела идут в текущем сезоне: 6-е место после 20 туров и вполне реальные шансы на борьбу за зону еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Словацко».