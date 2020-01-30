18-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Ливерпуль
29.01.2020, FT

Вест Хэм — Ливерпуль — 0:2. Видео голов и обзор матча

«Красные» добыли очередную победу в поединке чемпионата Англии

  • 30.01.2020 04:23
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Вест Хэм — Ливерпуль — 0:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

В перенесенном поединке 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 0:2
Голы: Салах, 35, с пенальти, Окслейд-Чемберлен, 52

Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль
52' ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник — ФК Ливерпуль

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