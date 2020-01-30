В перенесенном поединке 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 0:2
Голы: Салах, 35, с пенальти, Окслейд-Чемберлен, 52
Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник — ФК Ливерпуль
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