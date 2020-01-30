Карпаты — Слован — 1:1. Видео голов и обзор матча

Львовские «Карпаты» провели товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда сыграла вничью со «Слованом» из Братиславы (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Карпаты» — «Слован» — 1:1
Голы: Назарина, 89, с пенальти — Моха, 3
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Источник — ФК Карпаты
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