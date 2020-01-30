Селюк поздравил Каргбо с дебютными голами за Динамо

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал первые мячи своего подопечного Ибрагима Каргбо в составе киевского «Динамо». Каргбо оформил дубль в товарищеском матче с «Кайратом» (2:0).
«Ибрагим открыл счет своим голам за «Динамо» Киев. 20-летний игрок забил два мяча в ворота «Кайрата» в товарищеской игре в Турции. К сожалению, травмировался. Желаю скорого выздоровления», — написал Селюк в твиттере.
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Источник — Twitter
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