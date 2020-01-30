Реал не проигрывает больше трех месяцев

В поединке 1/8 финала Кубка Испании по футболу мадридский «Реал» разгромил «Сарагосу» со счетом 4:0.

Таким образом, серия «Реала» без поражений составляет уже 20 матчей, из которых «сливочные» 14 выиграли и 6 раз сыграли вничью.

В последний раз «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) в чемпионате Испании. Поединок состоялся 19-го октября — больше трех месяцев назад.