Роман САНЖАР: «Свой гол мы заслужили»

Наставник «Карпат» поделился впечатлениями о товарищеском матче со «Слованом» (1:1)

  • 30.01.2020 02:15
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Роман САНЖАР: «Свой гол мы заслужили»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Главный тренер «Львова» Роман Санжар подвел итоги товарищеского поединка со «Слованом» (1:1).

«Считаю, что результат в этом матче хороший, ведь мы уступали по ходу встречи и смогли сравнять счет. Нам противостоял опытный соперник с качественной комплектацией состава, поэтому результат этого матча для нас положительный. Если говорить об игровых взаимодействиях, то были вопросы к обороне и атаке, поэтому этот поединок предоставил мне определенную информацию, которую я проанализирую, и мы будем двигаться дальше.

Я общался с Мохой перед матчем, ведь мы провели в донецком «Олимпике» много времени вместе. Он пришел к нам 20-летним парнем, мне было приятно наблюдать за его прогрессом. Рад, что после нашего сотрудничества парень частично осуществил свою мечту, перешел в очень достойную команду, но я знаю, что на данный момент его карьера не останавливается, у него есть предложения от других клубов. Относительно его игры сегодня — он забил нам гол, а это для него самое главное. Он всегда в форме, дисциплинированный, поэтому я рад, что у него все хорошо .

Удаление Дубинчака? Считаю, что все было по делу. Я сказал ему, что он и вся команда в целом должны держать свои эмоции при себе и быть уравновешенными. Это были первые минуты матча, не было ничего, чтобы настолько из себя выйти. Мы поговорили. Он и остальные ребята меня поняли.

Не хочу никого выделять из нашей команды, но есть ребята, которые больше готовы в функциональном плане и на поле выглядят лучше других. На данный момент команда разбалансирована, мы только четвертый день как собрались, специально не готовились к этой игре, у нас было две беговые тренировки, тренируемся в двухразовом режиме, поэтому нам было трудно. Однако ребята молодцы, что дожали соперника. Второй тайм у нас получился лучше, были моменты, не получилось забить с игры, но, считаю, что свой гол мы заслужили», — отметил Санжар.

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Источник — ФК Карпаты

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