Худобяк отличился в матче Кубка Кипра

В матче 1/8 финала чемпионата Кипра «Этникос», за который выступают украинские футболисты Игорь Худобяк и Илья Марковский, на выезде победил «Дигенис Акритас» (3:0).
Второй гол на счету Худобяка.
Ответный поединок состоится 5 февраля.
Кубок Кипра. 1/8 финала
«Дигенис Акритас» – «Этникос» – 0:3
Голы: Хараламбус 36, Худобяк 52, Кушиаппас 88
ВИДЕО. Худобяк и Марковский забили по голу в чемпионате Кипра
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Источник — Sport.ua
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