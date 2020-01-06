ВИДЕО. Худобяк и Марковский забили по голу в чемпионате Кипра

В матче 15-го тура чемпионата Кипра «Этникос», за который выступают украинские футболисты Игорь Худобяк и Илья Марковский, на выезде уступил клубу «Неа Саламис» со счетом 2:3.
Тем не менее, 34-летний Худобяк и 22-летний Марковский забили в этом матче по голу. Для Ильи этот мяч стал первым в сезоне. Игорь отличился с пенальти.
Отметим, что для Худобяка это второй гол в 11 матчах нынешнего сезона. Марковский провел на один матч меньше.
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Источник — Sport.ua
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