ВИДЕО. Как Тим не пустил Надаля в полуфинал Australian Open

Австриец Доминик Тим в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису обыграл лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля.
Испанец впервые в карьере проиграл три тай-брейка в рамках одного поединка.
Доминик Тим – Рафаэль Надаль. Лучшие моменты матча
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Источник — Евроспорт
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