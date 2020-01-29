Василий КОБИН: «Доволен работой футболистов Миная на сборе»

Главный тренер закарпатского клуба – о подготовке команды ко второй части сезона

  • 29.01.2020 21:33
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Василий КОБИН: «Доволен работой футболистов Миная на сборе»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер ФК «Минай» Василий Кобин рассказал о ходе первого тренировочного сбора закарпатского клуба.
 
«Если брать работу на сборах, то в целом я доволен. Мы работаем в режиме две тренировки в день, давали достаточно серьезная нагрузка ребятам. Меня радует их отношение к тренировкам, все хотят себя проявить, показать свои сильные стороны. Работали в основном на искусственном газоне. Все условия для полноценной тренировки у нас есть и за это хотим поблагодарить наше руководство.
 
Сейчас будем думать, кто из игроков будет с нами дальше работать, а кто, возможно пойдет в аренду. Варианты есть.
 
Что касается последнего товарищеского матча, то он мне понравился. «Ужгород» - довольно неплохая команда с хорошим тренером. Мои футболисты играли под нагрузкой, я их понимаю, поэтому далеко не все показали, на что способны. Хотя и должны сыграть лучше. Впереди у нас еще много делать, готовимся по плану к чемпионату», - сказал Кобин.
 
Напомним, после первой части сезона «Минай» по дополнительным показателям занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Также команда продолжает борьбу в Кубке Украины

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Источник — ФК Минай

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