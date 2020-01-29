Герта и Милан согласовали трансфер Пентека

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пионтек в ближайшее время станет игроком «Герты».
Как сообщает Sky Sport Italia, клубы согласовали трансфер форварда. За 24-летнего футболиста немецкий клуб заплатит 27 миллионов евро.
Пентек вскоре вылетит в Германию для подписания контракта с новым клубом.
Пентек перешел в «Милан» год назад из «Дженоа» за 35 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету всего 5 голов в 20 матчах во всех турнирах.
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Источник — Sky Sport Italia
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