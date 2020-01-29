Герта и Милан согласовали трансфер Пентека

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пионтек в ближайшее время станет игроком «Герты».

Как сообщает Sky Sport Italia, клубы согласовали трансфер форварда. За 24-летнего футболиста немецкий клуб заплатит 27 миллионов евро.

Пентек вскоре вылетит в Германию для подписания контракта с новым клубом.

Пентек перешел в «Милан» год назад из «Дженоа» за 35 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету всего 5 голов в 20 матчах во всех турнирах.

Также на форварда претендовал «Тоттенхэм».