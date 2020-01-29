Олег ПРОТАСОВ: «Неужели Шевченко не заслужил, чтобы к нему прислушивались?»

Вице-президент УАФ недоволен реакцией отдельных тренеров и функционеров

  • 29.01.2020 20:33
  • 2602 просмотра
  • 3 комментария
Олег ПРОТАСОВ: «Неужели Шевченко не заслужил, чтобы к нему прислушивались?»
© ffu.ua

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов был удивлен реакции отдельных тренеров и функционеров футбола, которые высказывались против уплотнения календаря весенней части УПЛ, чтобы дать сборной Украины больше времени на подготовку к Евро-2020.

В итоге было принято решение завершить чемпионат раньше, а именно 16-го мая.

«Я хочу поблагодарить клубы УПЛ за поддержку просьбы тренерского штаба национальной сборной Украины по корректировке календаря чемпионата. В то же время меня удивило возмущение отдельных тренеров и функционеров по этому поводу. Мы вышли на Евро, сборная впервые в своей истории не проиграла ни одного матча в году. Неужели тренерский штаб Андрея Шевченко не заслужил, чтобы к его пожеланиям прислушались? К тому же перенос поединков в интересах сборной или отдельных клубов, играющих в еврокубках, - не такое уж неординарное событие для нашего чемпионата».

«Совсем недавно это вообще было обычным делом. И еще один интересный момент. Как известно, сборная Украины в четвертый раз примет участие в финальном турнире, и в предыдущие годы чемпионат Украины из-за этого заканчивался даже раньше, чем сейчас. В 2006 году последние матчи чемпионата были сыграны 14 мая, в 2012-м - 10 мая, в 2016-м - 15 мая. И если тогда это считалось вполне нормальным, то сейчас нас почему-то попытались обвинить чуть ли не в мошенничестве», - заявил Протасов.

Ранее штаб Шевченко предложил отменить и плей-офф за выход в еврокубки, однако на этот шаг клубы УПЛ не пошли.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.01.2020 21:52
    0
    Типичный совок. Есть закон, правила, которые надо соблюдать. Всем. При чем здесь Шева и сборная? В цивилизованых странах такое никому в голову даже не может прийти
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 20:58
    +1
    В уплотнении календаря ничего страшного нет,но если это не поможет нашим хотя бы выйти из группы,то это Шевченко безусловно припомнят
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.01.2020 20:43
    +1
    Я тоже не вижу смысла ломать календарь чемпионата Украины. Как показала предыдущая практика, никакой пользы такие действия сборной команде не приносили. В нормальных футбольных странах об таких вещах даже не заикаются, это априори невозможно... Но наша АФУ, воглавляемая некомпетентными "функционерами" может позволить себе любые действия, увы...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 20:58
    +1
    В уплотнении календаря ничего страшного нет,но если это не поможет нашим хотя бы выйти из группы,то это Шевченко безусловно припомнят
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.01.2020 20:43
    +1
    Я тоже не вижу смысла ломать календарь чемпионата Украины. Как показала предыдущая практика, никакой пользы такие действия сборной команде не приносили. В нормальных футбольных странах об таких вещах даже не заикаются, это априори невозможно... Но наша АФУ, воглавляемая некомпетентными "функционерами" может позволить себе любые действия, увы...
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.01.2020 21:52
    0
    Типичный совок. Есть закон, правила, которые надо соблюдать. Всем. При чем здесь Шева и сборная? В цивилизованых странах такое никому в голову даже не может прийти
    Ссылка
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