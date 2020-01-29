Ярославский о базе Металлиста: «Пускай этим занимается владелец»

Известный украинский бизнесмен и экс-владелец футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский не намерен в настоящее время принимать участие в восстановлении тренировочной базы в Высоком.

Об этом владелец и президент группы DCH заявил во время общения с харьковскими журналистами на праздновании 215-летия Харьковского университета.

«Она мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит», — сказал Александр Ярославский, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее, общаясь со студентами-«каразинцами», Ярославский сказал:

«Сегодня с «Металлистом» есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги «Металлиста», их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно с кем говорить».

Футбольные эксперты также обращают внимание, что Ярославский не вернется к теме возрождения «Металлиста», пока клуб не станет полностью юридически «чистым».



За время, когда президентом ФК «Металлист» был Александр Ярославский, харьковский клуб шесть раз подряд завоевал «бронзу» украинского чемпионата, а также сыграл свои лучшие сезоны в еврокубках. Кроме того, Ярославский — крупнейший частный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012. Его инвестиции в развитие спортивной, городской, клубной и транспортной инфраструктуры города превысили 300 млн долларов. В рамках подготовки первой столицы к Евро-2012 Харьков получил современный международный аэропорт и стадион, тренировочную базу и пятизвездочный отель, где базировалась штаб-квартира УЕФА.