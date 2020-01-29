Тренер Динамо U-19: «Уже готовимся к матчу еврокубка против Загреба»

Команде Игоря Костюка вскоре предстоит матч Юношеской Лиги УЕФА

  • 29.01.2020 20:12
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Тренер Динамо U-19: «Уже готовимся к матчу еврокубка против Загреба»
© fcdynamo.kiev.ua

12-го февраля «Динамо» U-19 проведет первый официальный матч 2020 года. Команда Игоря Костюка в Киеве примет «Динамо» Загреб в рамках плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Сейчас команда работает на сборе в Турции. Во вторник из первой команды в U-19 вернулись 4 игрока, в том числе Георгий Цитаишвили.

- Вернулись ваши игроки из первой команды «Динамо», какие впечатления у них?

- Конечно, для них это, как глоток воздуха, когда ты попадаешь в первую команду, куда они собственно и стремятся все попасть. То, что они будут помогать нам участвовать в матчах Юношеской лиги, для них это тоже возможность проявить себя и показать свои лидерские качества. Те авансы, которые им выдают, что они уже являются игроками первой команды, здесь уже будут создавать давление для них. Наша задача состоит в том, чтобы они с этим давлением справились и показали свои лучшие качества в этом матче.

- На каком этапе сейчас находятся сборы?

- Уже в поединках мы стараемся моделировать ту модель игры, которую будем применять с «Динамо» Загреб. У нас еще два матча, в которых мы будем пытаться моделировать предстоящую еврокубковую игру, играть на своих сильных качествах и слабых сторонах соперника.

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Источник — ФК Динамо Киев

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