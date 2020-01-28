Цитаишвили и еще 3 игрока отправились в состав Динамо U-19

По итогам первого сбора в Турции ряд игроков, работавших с первой командой «Динамо», отправятся в расположение «Динамо» U-19.
В их числе вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили.
«Динамо» U-19 в Турции готовится к возобновлению сезона в Юношеской Лиге УЕФА.
Соперником киевлян будет «Динамо» Загреб, а матч состоится 12-го февраля на стадионе имени Лобановского.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.