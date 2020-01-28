Цитаишвили и еще 3 игрока отправились в состав Динамо U-19

По итогам первого сбора в Турции ряд игроков, работавших с первой командой «Динамо», отправятся в расположение «Динамо» U-19.

В их числе вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили.

«Динамо» U-19 в Турции готовится к возобновлению сезона в Юношеской Лиге УЕФА.

Соперником киевлян будет «Динамо» Загреб, а матч состоится 12-го февраля на стадионе имени Лобановского.