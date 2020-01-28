Цитаишвили и еще 3 игрока отправились в состав Динамо U-19

Помогут команде в матче Юношеской Лиги УЕФА

  • 28.01.2020 15:43
  • 4259 просмотров
  • 1 комментарий
Цитаишвили и еще 3 игрока отправились в состав Динамо U-19
© fcdynamo.kiev.ua

По итогам первого сбора в Турции ряд игроков, работавших с первой командой «Динамо», отправятся в расположение «Динамо» U-19.

В их числе вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили.

«Динамо» U-19 в Турции готовится к возобновлению сезона в Юношеской Лиге УЕФА.

Соперником киевлян будет «Динамо» Загреб, а матч состоится 12-го февраля на стадионе имени Лобановского.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 15:47
    +1
    Класс Сирота остаётся
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 15:47
    +1
    Класс Сирота остаётся
    Ссылка
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