Эвертон отказался продавать Ришарлисона. Барселона давала 100 млн евро

Английский клуб не отпустил своего лидера

  • 29.01.2020 19:35
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Эвертон отказался продавать Ришарлисона. Барселона давала 100 млн евро
© АПЛ. Ришарлисон

«Эвертон» отказал «Барселоне» в трансфере форварда Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, каталонцы были готовы заплатить за 22-летнего игрока 100 миллионов евро, но «ириски» ответили отказом.

«Эвертон» не хочет расставаться со своим лидером, поскольку собирается усиливать свой состав, а не ослаблять.

«Барселона» в зимнее трансферное окно ведет поиски замены нападающему Луису Суаресу, выбывшему на четыре месяца из-за травмы.

В сезоне-2019/20 22-летний Ришарлисон провел за «Эвертон» 27 матчей, в которых забил 10 матчей и сделал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на Душана Тадича

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Источник — Sky Sports

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