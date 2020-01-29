Вест Хэм Ярмоленко подписал хавбека сборной Чехии

«Вест Хэм» объявил о подписании хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека.
Лондонский клуб арендовал 24-летнего футболиста до конца этого сезона с правом выкупа.
В этом сезоне Соучек сыграл 17 матчей в чемпионате Чехии, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.
🇨🇿⚒ #WelcomeSoucek pic.twitter.com/nAZZhzzvMC— West Ham United (@WestHam) January 29, 2020
Ранее «Вест Хэм» хотел подписать хавбека «Челси» Роса Баркли.
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Источник — ФК Вест Хэм
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