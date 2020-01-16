Вест Хэм собирается арендовать Росса Баркли

Новый главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес намерен усилить состав хавбеком «Челси» Россом Баркли.
Как сообщает Daily Mail, «молотобойцы» собираются арендовать игрока на оставшуюся часть сезона.
Отмечается, что в «Вест Хэме» готовы дать Баркли стабильную игровую практику, чего ему не хватает в «Челси».
В этом сезоне Баркли провел 10 матчей за «Челси» и забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может уйти из «Вест Хэма» в аренду.
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Источник — Daily Mail
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