Вест Хэм собирается арендовать Росса Баркли

Новый главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес намерен усилить состав хавбеком «Челси» Россом Баркли.

Как сообщает Daily Mail, «молотобойцы» собираются арендовать игрока на оставшуюся часть сезона.

Отмечается, что в «Вест Хэме» готовы дать Баркли стабильную игровую практику, чего ему не хватает в «Челси».

В этом сезоне Баркли провел 10 матчей за «Челси» и забил 2 мяча.