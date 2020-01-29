Горан ПОПОВ: «Скорость у Милевского прежняя. Может, чуть больше вес стал»

Бывший защитник «Динамо» Киев Горан Попов поделился впечатлениями от матча команды Алексея Михайличенко против «Динамо-Брест» Артема Милевского:

«Прекрасная атмосфера, потому что Артем Милевский играл за «Динамо» Киев, а теперь выступает за «Динамо» Брест. Тем более, он там капитан. Получился очень интересны матч, потому что когда ты играешь против своей бывшей команды, то хочешь показать, что ты еще можешь.

То, что я увидел на поле, это тот же самый Милевский: получил мяч, отдал, бежит. Скорость у него прежняя. Может, чуть больше стал вес. Если «Динамо» заберет его, надо месяц-два побыть под режимом, чтобы вернуть былые кондиции».