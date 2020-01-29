Игорь ЦЫГАНЫК: «Руководство Карпат делает все возможное, чтобы вылететь»

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию в «Карпатах», которые находятся на грани исчезновения:

«Команда идет на последней строчке турнирной таблицы, на матчи практически никто не ходит, команда отдала своих лучших футболистов. Руководство клуба вместо того, чтобы попытаться как-то сохранить прописку в элите на следующий сезон, делает все возможное для того, чтобы команда вылетела.

У меня складывается такое впечатление, что сейчас сознательная политика клуба заключается в том, чтобы просто вылететь».