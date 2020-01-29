Игорь ЦЫГАНЫК: «Руководство Карпат делает все возможное, чтобы вылететь»

Украинский комментатор – о ситуации в львовских «Карпатах»

  • 29.01.2020 18:29
  • 761 просмотр
  • 4 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Руководство Карпат делает все возможное, чтобы вылететь»

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию в «Карпатах», которые находятся на грани исчезновения:

«Команда идет на последней строчке турнирной таблицы, на матчи практически никто не ходит, команда отдала своих лучших футболистов. Руководство клуба вместо того, чтобы попытаться как-то сохранить прописку в элите на следующий сезон, делает все возможное для того, чтобы команда вылетела.

У меня складывается такое впечатление, что сейчас сознательная политика клуба заключается в том, чтобы просто вылететь».

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Максименко
    online
      Алексей Максименко, 29.01.2020 18:46
    0
    этот мудак возомнил себя главным экстрасексом!
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    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 18:46
    0
    Вячеслав Самойлов, 29.01.2020 18:43
    Да, весьма похоже, что Карпаты настроены "выпасть" в первую лигу, там "передохнуть", перезагрузить контракты игроков (на - "подешевле"), а потом уже по-новой войти в Вышку, с меньшими затратами на клуб, изображая эдакий "Колос"...
    З Горохом і Хахльовим це буде зробити нереально...
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 29.01.2020 18:43
    -2
    Да, весьма похоже, что Карпаты настроены "выпасть" в первую лигу, там "передохнуть", перезагрузить контракты игроков (на - "подешевле"), а потом уже по-новой войти в Вышку, с меньшими затратами на клуб, изображая эдакий "Колос"...
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 18:33
    -1
    Ой, а хто це співає ?!
    Ігорчик піз.....абол ! Ну шо, циганик, хто там банкрот і закриває проект ?! Де ше твої корєшки співаючі іспанські апельсини з вацьками - еХспертами ?!
    Ссылка
    Алексей Максименко
    online
      Алексей Максименко, 29.01.2020 18:46
    0
    этот мудак возомнил себя главным экстрасексом!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 18:46
    0
    Вячеслав Самойлов, 29.01.2020 18:43
    Да, весьма похоже, что Карпаты настроены "выпасть" в первую лигу, там "передохнуть", перезагрузить контракты игроков (на - "подешевле"), а потом уже по-новой войти в Вышку, с меньшими затратами на клуб, изображая эдакий "Колос"...
    З Горохом і Хахльовим це буде зробити нереально...
    Ссылка
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