Игорь ЦЫГАНЫК: «Руководство Карпат делает все возможное, чтобы вылететь»

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию в «Карпатах», которые находятся на грани исчезновения:
«Команда идет на последней строчке турнирной таблицы, на матчи практически никто не ходит, команда отдала своих лучших футболистов. Руководство клуба вместо того, чтобы попытаться как-то сохранить прописку в элите на следующий сезон, делает все возможное для того, чтобы команда вылетела.
У меня складывается такое впечатление, что сейчас сознательная политика клуба заключается в том, чтобы просто вылететь».
Источник — YouTube
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Ігорчик піз.....абол ! Ну шо, циганик, хто там банкрот і закриває проект ?! Де ше твої корєшки співаючі іспанські апельсини з вацьками - еХспертами ?!
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