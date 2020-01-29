Ростислав ЯЩИШИН: «Карпаты могут просто исчезнуть»

Исполнительный директор «Карпат» - о судьбе львовского клуба

  • 29.01.2020 14:16
  • 1855 просмотров
  • 7 комментариев
Ростислав ЯЩИШИН: «Карпаты могут просто исчезнуть»
© ФК Карпаты. Ростислав Ящишин

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что клуб может исчезнуть, если не получит землю стадиона «Украина»:

«Мы говорили и не один раз о том, что клуб, вполне возможно, прекратит свое существование, если не получит эту землю. Потому что у нас просто не останется инвестора.

Конечно, это все может в один момент остановиться, клуб просто закроется. Возможно, для кого-то это не станет трагедией. Возможно, кто-то это забудет на следующий день. Не знаю, клуб с такой историей, брендом может просто исчезнуть. А на следующий день появятся «Карпаты-1» или «Карпаты-1963».

К сожалению, есть какое-то состояние неопределенности, которое очень давит на нашу психику. Сейчас есть шанс спастись, учитывая, что город подставил нам в тяжелую минуту плечо, а не подножку, как сказал Андрей Садовый.

Мы будем бороться до конца. Возможно, мы все-таки получим эту землю, которая даст нам дополнительные ресурсы и средства для существования».

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Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 15:45
    0
    Бариги шантажують місто, щоб на халяву хапнути 8 гектарів землі в центрі міста... Класна стратегія у шантажистів.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 15:40
    0
    Докерувалися... Амінь !
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 29.01.2020 15:34
    +2
    Та отримаєте ви цю землю. Якщо Садовий вже підключився значить вже в долі. Воно все порішає. Ні для кого вже не секрет що Карпатами виправдають рішення міськради. В кінці як все, на Карпати положать, та будуть будувати свої готелі. На це гроші найдуться, а розвалитись з гравцями грошей нема.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:19
    +1
    Ну дадуть їм землю,витратять вони гроші на погашення боргів і проіснують ще рік чи два,а що далі?План розвитку клубу відсутній,Коломойський разом з Димінським перепишуть цю землю на себе,як це раніше вже робив Димінський і далі знову прірва.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.01.2020 15:06
    -2
    он только узнал о ситуации с командой?это уже много лет продолжается-и скорее всего закончится Карпатами-1..... подобная участь вскоре накроет ФК Львов и Рух
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 29.01.2020 14:41
    +2
    взяти землю та застроїти готелями покругу... бариги карпатівськи...
    Шкода клуб та історію
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 29.01.2020 14:30
    +5
    Как земля улучшит финансовое состояние клуба? Или они хотят потом ее продать? Построить очередной БЦ?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 29.01.2020 14:30
    +5
    Как земля улучшит финансовое состояние клуба? Или они хотят потом ее продать? Построить очередной БЦ?
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 29.01.2020 15:34
    +2
    Та отримаєте ви цю землю. Якщо Садовий вже підключився значить вже в долі. Воно все порішає. Ні для кого вже не секрет що Карпатами виправдають рішення міськради. В кінці як все, на Карпати положать, та будуть будувати свої готелі. На це гроші найдуться, а розвалитись з гравцями грошей нема.
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 29.01.2020 14:41
    +2
    взяти землю та застроїти готелями покругу... бариги карпатівськи...
    Шкода клуб та історію
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:19
    +1
    Ну дадуть їм землю,витратять вони гроші на погашення боргів і проіснують ще рік чи два,а що далі?План розвитку клубу відсутній,Коломойський разом з Димінським перепишуть цю землю на себе,як це раніше вже робив Димінський і далі знову прірва.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 15:45
    0
    Бариги шантажують місто, щоб на халяву хапнути 8 гектарів землі в центрі міста... Класна стратегія у шантажистів.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 15:40
    0
    Докерувалися... Амінь !
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