Ростислав ЯЩИШИН: «Карпаты могут просто исчезнуть»

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что клуб может исчезнуть, если не получит землю стадиона «Украина»:

«Мы говорили и не один раз о том, что клуб, вполне возможно, прекратит свое существование, если не получит эту землю. Потому что у нас просто не останется инвестора.

Конечно, это все может в один момент остановиться, клуб просто закроется. Возможно, для кого-то это не станет трагедией. Возможно, кто-то это забудет на следующий день. Не знаю, клуб с такой историей, брендом может просто исчезнуть. А на следующий день появятся «Карпаты-1» или «Карпаты-1963».

К сожалению, есть какое-то состояние неопределенности, которое очень давит на нашу психику. Сейчас есть шанс спастись, учитывая, что город подставил нам в тяжелую минуту плечо, а не подножку, как сказал Андрей Садовый.

Мы будем бороться до конца. Возможно, мы все-таки получим эту землю, которая даст нам дополнительные ресурсы и средства для существования».