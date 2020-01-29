Ювентус не отпустит Бернардески в зимнее трансферное окно

25-летний вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески не покинет клуб до конца января. Как сообщает Football Italia, руководство туринского клуба решило оставить футболиста как минимум до лета.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании Бернардески.
В текущем сезоне Федерико провел за «Ювентус» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт Бернардески с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.
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Источник — Goal.com
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